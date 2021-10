Natur und Technik: Nico liebt die Fotografie

„Mich inspirieren Maler wie Monet oder Caspar David Friedrich.“

Stimmungsvolle Landschaften mit besonderem Lichteinfall oder auch Nebel gehören bei Nicos Fotografien einfach dazu. Die Betrachter sollen bei Nicos Fotografien ein Gefühl dafür bekommen, was Natur alles sein kann. „Natur ist nicht nur das, was man Tagsüber sieht, sondern auch Nebel, Regen und andere Extreme.“ Das heißt aber auch, dass Nico für das perfekte Bild früh aufzustehen, extremen Witterungsbedingungen trotzen und weite Wege auf sich nehmen muss. Wenn Nico eine neue Gegend erkunden will, bereitet er sich schon zu Hause drauf vor - er schaut im Internet nach den schönsten Plätzen der Region, plant aber auch immer genug Zeit für spontane Trips ein. „Man weiß ja nie, was sich hinter der nächsten Lichtung verbirgt.“ So konnte Nico schon viele Motive finden, die er im Vorfeld nicht auf dem Schirm hatte. An der Fotografie findet er besonders spannend, dass man ein technisches Hobby mit der Natur verbinden kann:

„Es bietet mir einfach die Möglichkeit trotz meiner Technikaffinität viel draußen in der Natur rumzukommen. Und viele neue Leute lernt man auch noch kennen.“

Ein markantes Markenzeichen in seinen Bildern ist seine rote Jacke geworden. Die Entscheidung für das Rot kam aber nicht von ungefähr: „Ich hatte keine Lust auf Schwarz, dass frisst die ganzen Farben und sieht in der Landschaft nicht so schön aus. Und gelbe Jacken waren total in und ich wollte nicht das machen, was alle machen.“

Begleite Nico auf dem Weg zu seinem Motiv: