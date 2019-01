„Ich habe nicht mit Musik angefangen, um berühmt zu werden, sondern um Musik zu machen.“

Jon Becker aus Trier begeistert mit seinen Liedern Millionen von Menschen im Internet. Doch von Ruhm und Reichtum ist keine Spur, denn seine Musik darf jeder hochladen, ohne etwas zahlen zu müssen. Warum erlaubt er das? So können große YouTube-Kanäle, die nur rechtefreie Musik hochladen, gigantische Reichweiten erzeugen und ihm zu Bekanntheit verhelfen.

Würde er selbst seine Musik veröffentlichen, bekäme er zwar theoretisch Geld, hätte aber als Newcomer vermutlich sehr niedrige Abrufzahlen. Es ist ein Teufelskreis.

„Es ist auf jeden Fall so, dass man das halt irgendwo unter Wert verkaufen muss. Gerade am Anfang, um sich einen Namen zu machen, ist das ganz, ganz wichtig.“

Trotzdem ist Jon dankbar und sieht das Internet und die neuen Medien als eine große Chance. „Es hat sich so viel nicht geändert: Man braucht immer noch Talent, man muss immer noch viel Arbeit reinstecken und hat jetzt aber viel einfacher die Möglichkeit, das Ganze halt auch an die Leute zu bringen. Also das, was ich gerade erlebe, das wäre noch vor 20, 30 Jahren absolut nicht möglich gewesen. Es gibt einfach nur mehr Leute, die es probieren.“