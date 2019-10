per Mail teilen

"Man nennt mich auch Amazon auf Rädern.“

Josef Bayer fährt als fliegender Händler von Dorf zu Dorf – und das in den Zeiten des Onlineshopping-Booms. Zwischen Mosel, Saarland und Thüringen versorgt er einen treuen Kundenstamm mit Töpfen, Messern, Besen und anderen Haushaltswaren. Knapp 1.500 verschiedene Produkte hat er in seinem rollenden Kaufhaus im Angebot. Schon sein Vater und Großvater waren Händler in der Eifel-Region. Inzwischen ist er der letzte seiner Zunft. Manchmal ist er wochenlang unterwegs. Das hat auch Nachteile:

„Ich bin halt ein Familienmensch und die Familie vermisst man auch.“

Doch für Josef Bayer ist es immer noch ein Traumjob.