Moritz aus Schorndorf hat sich für 10.000 Euro einen Imbisswagen gekauft. Mit seinem Food-Truck tourt er jetzt unter anderem durch das Remstal und bringt Falafel unter die Leute.

„Ich mache mir keine Sorgen ums Morgen!“

Es ist ruhig am Imbiss von Moritz. Viele Autos fahren vorbei, ab und zu hupt und winkt einer freundschaftlich. Moritz grüßt zurück. Heute steht der Bäckermeister in der Nähe vom Bahnhof in Schorndorf.

„Ich stehe fast jeden zweiten Tag woanders. Auch bei Firmen. Das ist cool. Und ich habe keine Fixkosten. Ich habe den Wagen gekauft für 10.000 Euro und jetzt arbeite ich da drin.“

Moritz bietet Falafel, Süßkartoffelchips und frische Gemüse-Smoothies an.

„Meine Mission: Erst mal hier starten und gucken wie‘s ankommt. Und es kommt gut an!“

Er ist bekannt in Schorndorf. Nicht nur, weil Moritz hier aufgewachsen ist. Seine Familie besitzt ein großes Unternehmen im Ort. Wohlhabende Verhältnisse, in die der 27-Jährige reingewachsen ist. Ihm ist bewusst, dass er Glück hat. Er lächelt zufrieden und füllt einen weiteren Fladen mit kleinen Falafel-Bällchen.

„Mir geht`s echt gut. Ich bin dankbar dafür!“, sagt er.