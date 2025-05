per Mail teilen

Kunst ist, was den Menschen ausmacht und ich lebe gerne mit Kunst!

Eigentlich ist Thomas von Beruf Goldschmied, aber über seinem Ladenlokal hat er sich eine ganz individuelle Wohnung gestaltet. Mit seiner Partnerin Dolores hat er den Altbau in Andernach selbst renoviert. Sie haben zum Beispiel alle Tapeten von den Wänden genommen, damit das ursprüngliche Gemäuer wieder zum Vorschein kommt.

Feuerfester Herd aus Pappe

Karton und Pappe liebt Thomas schon seit seiner Kindheit. Deswegen war für ihn klar, dass dieses Material sehr oft zum Einsatz kommt. Besonders eindrücklich sind die Möbel und Deko-Elemente in seiner Wohnung. Aber auch ein selbst gebauter Herd, der mit Lack überzogen Feuer- und Wasserfest ist.

Ich bin Goldschmiedemeister, Dachlattenarchitekt, Pappfetischist und vehementer Vertreter des Prinzips der Gewindestange.

Thomas und Dolores sind Macher und Macherin. Sie überließen nichts dem Zufall und haben sich in ihrer Wohnung individuell verwirklicht, es gibt sogar eine Schaukel in der Küche. Insgesamt haben die beiden 170.000 Euro in die Renovierung gesteckt.

Mehr Geschichten bei der ARD Room Tour

Den ganzen Film über die Wohnung aus Pappe und Karton von Thomas und noch viele weitere Geschichten gibt’s bei der ARD Room Tour auf YouTube.