Oma Ute kocht – so heißt der Kanal der 69-jährigen Ute aus Bad Kreuznach. Kochen und der Garten – das ist die Leidenschaft von Ute. Darum kümmert sich die Rentnerin täglich. Früher kochte sie noch für ihre Familie – und meist für die Nachbarn gleich mit. Deshalb sagte Enkelin Clara: Oma, du kannst alles, außer für zwei Personen kochen.

Auf einer Feier mit ihrer Nachbarschaft kam dieser Spruch wieder auf. Ihre Nachbarinnen Ulla und Sarah hatten dann die zündende Idee: Lass uns daraus was machen – einen Instagram-Kanal. Ute war danach erst mal ein paar Tag in Urlaub. Zurückgekommen, hatte sie die Hoffnung, dass Ulla und Sarah die Idee vergessen hätten. Doch sie hatten inzwischen schon ein Konzept in der Tasche und einen Titel für den Kanal: „Oma Ute kocht“.

Ein Instagramkanal gemeinsam mit den Nachbarinnen

Seit Oktober steht Ute jetzt also hinter dem Herd und vor der Kamera. Ulla filmt, Sarah macht die Fotos und das Layout. Alle zwei Wochen wird ein neues Rezept vorgestellt. Meist mit Obst und Gemüse aus Utes Schrebergarten. Der 69-Jährigen ist es wichtig, regional und saisonal zu kochen. Daher gibt sie schon bei der Ernte Tipps: Sellerie soll zum Beispiel potenzsteigernd sein. Und Rosenkohl kommt erst nach dem ersten Frost in die Pfanne oder in den Topf – denn dann sind nicht mehr so viele Bitterstoffe drin.

Ute ist inzwischen ein kleiner Profi geworden. Versprecher gibt es nur noch selten, die Nervosität hält sich auch in Grenzen. Und sie hat gelernt, wie Instagram funktioniert, was ein Gimble ist und sie nicht jeden Satz mit ‚so‘ beginnen darf.

Fast 1.500 Follower hat sie mit ihrer charmanten Art schon eingesammelt. Sie freut sich über die immer größere Community und die Kommentare. Für Ute kann es so weiter gehen. Sie hat nicht nur Spaß im Garten und beim Dreh der Clips, sondern auch am Schluss – wenn alle das probieren können, was Oma Ute gekocht hat.