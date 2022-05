„Ein Flashback kann man sich so vorstellen, als würde man im Kino sitzen und man ist voll in diesem Film, der gerade vor dem inneren Auge abläuft, von der Vergangenheit, von den traumatischen Ereignissen. Auslöser kann ein bestimmtes Geräusch oder ein bestimmter Geruch sein. Die Gefühle und alles, was damit verbunden ist, das ist in dem Moment so, als würde das gerade wieder passieren. Herzrasen, schwitzen, man bekommt überhaupt keine Luft mehr. Das Gefühl ‚gleich sterbe ich‘ kann jederzeit, an jedem Ort kommen.“