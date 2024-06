Geschäftsmann mit 14: Paul ist der jüngste Ölmüller Baden-Württembergs

Bis zum Schulabschluss nicht wissen, was man mal beruflich machen will? Für Paul aus Thiergarten-Beuron ist das keine Frage: Er ist jetzt schon – mit gerade einmal 14 Jahren – erfolgreicher Ölmüller.

„Wenn ich sage, dass ich Öl produziere, dann denkt erstmal jeder ans Tanken.“

Kein klassischer Teenager

Während andere während der Schulzeit noch viele Jahre nach ihrem Traumjob suchen, weiß Paul schon ganz genau, wofür sein Herz schlägt: die Ölpresse. Mit 14 Jahren ist er der jüngste Ölmüller in Baden-Württemberg.

„Das Ölpressen ist für mich mehr eine Berufung als ein Beruf.“

Traumjob Ölmüller

Für seinen Traumjob nimmt Paul gerne auch eine Doppelbelastung neben der Schule in Kauf. Seine Mühle produziert elf Liter in der Stunde und ist 24 Stunden Betrieb. Den ökologischen Fußabdruck möchte er dabei so gering wie möglich halten: „Es stand schnell fest, dass ich nur mit regionalen Anbietern zusammenarbeiten, nachhaltig produzieren und alle Nebenprodukte sinnvoll verwenden will.” Paul kennt dabei nicht nur seine Öle in und auswendig, sondern auch seine Kunden: „Man braucht für jeden das ideale Öl.“