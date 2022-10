Tanzen wollen wir, bis wir umfallen. Am schönsten wäre es, auf der Tanzfläche umzufallen und weg.

Gemeinsames Hobby

Gemeinsam sitzen Nellia und Dietmar im Wohnzimmer an ihrem originalen Nierentisch aus den 1950er Jahren und stoßen mit einem Glas Sekt an. Lächelnd sagt Dietmar: „Auf die nächsten 50 Jahre.” SWR Heimat gratuliert Nellia und Dietmar zur Goldenen Hochzeit! 👰🤵 Dietmar meint: „Wenn man zusammenbleiben will, dann muss man sich wirklich mögen.” Und um dann auch wirklich lange zusammenzubleiben, dafür brauche es ein gemeinsames Hobby, das beiden Spaß mache.

Aus der Reihe tanzen: Tattoos statt Eheringen

Stolz zeigt uns Nellia ihre Tätowierung. Musiknoten und die Schrift „Rock’n’Roll” schlängeln sich um ihren linken Oberarm. Direkt darunter steht der Name ihres geliebten Ehemannes Dietmar. Und auch er trägt dasselbe Tattoo mit Nellias Namen auf seinem Arm. „Wir hatten nie Trauringe. Das ist unser Symbol für die Ehe.”

Berühmte Tanzstars

Auf Facebook wurden sie durch ein Tanzvideo so berühmt, dass sogar Ed Sheeran höchstpersönlich das Tanzpaar für sein Musikvideo von dem Lied „Put It All On Me” engagierte. Mehr über das weltbekannte Rockabilly-Tanzpaar Nellia und Dietmar erfährst du in diesem Video.

Nellia und Dietmar sind Tanz-Stars im Netz