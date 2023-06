Plötzlich Königin!

In Altlußheim wohnt bald eine echte Königin! Schon in wenigen Tagen wird Joyce in ihrer alten Heimat Ghana zur Regentin einer kleinen Volksgruppe gekrönt. Und keiner staunt mehr als sie!

„Ich darf nicht kochen, ich darf nicht einkaufen und nicht in der Küche stehen. Wenn ich zurückkehre, dann bin ich wieder eine normale Mutter.“ Das Leben von Joyce aus Altlußheim wird sich bald radikal ändern: Sie wird Königin eines Volksstammes in Ghana. Dass Joyce von königlicher Abstammung ist, wusste sie, aber der Anruf aus ihrem ghanaischen Geburtsortes kam dann doch überraschend. Auf Empfehlung ihres Vaters hat der Ältestenrat sie zur Königin gewählt. In wenigen Tagen wird sie gekrönt und regiert künftig über einen kleinen Volksstamm mit 30.000 Mitgliedern. Sie ist nicht die erste Monarchin der Familie: Ihr Onkel Cephas aus Ludwigshafen herrscht ebenfalls über einen Stamm in Ghana. Regieren per WhatsApp und Skype Vor gut 15 Jahren kam die Hotelfachfrau nach Deutschland. Hier lernte sie ihren Lebensgefährten Karl kennen, der in Hockenheim eine Werkstatt hat. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder. „Als Königin kann ich viel verändern.“ Künftig wird sie mehrmals im Jahr nach Ghana fliegen. Regieren will Joyce als moderne Königin hauptsächlich von Deutschland aus, per WhatsApp und Skype. Das Wohl ihres Stammes liegt ihr am Herzen, auch wenn sie nicht vor Ort ist.