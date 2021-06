Man darf sich selbst nicht vergessen. Man selbst ist der wichtigste Mensch.

Sakine ist selbstständige Friseurin und liebt ihr Leben ohne Partner: „Selbstbestimmung bedeutet für mich, einfach ich selbst zu sein und mir treu zu bleiben.“ Vor einigen Jahren ließ sie sich von ihrem Mann scheiden.

Als Single zufrieden leben

Für Sakine steht fest: Glücklich sein geht auch alleine. „Man muss unabhängig von allem glücklich sein. Dann ist es egal, ob mit oder ohne Partner.“ Selbstbestimmtheit und Selbstliebe bilden die zentralen Punkte in Sakines Leben. Darum startet die 40-Jährige immer zu Anfang eines neuen Jahres das Projekt „Ich“. „Dazu frage ich mich: Was macht mich glücklich? Was macht mich zufrieden? Was tue ich alles für mich?“ Ihre Freiheit schätzt Sakine sehr: „Es bedeutet für mich, einfach spontan zu entscheiden, was ich mache.“ Dann bucht sie sich auch mal ein Flugticket nach Barcelona, um dort einen Kochkurs zu belegen.

Ihr steiniger Weg in die Selbstständigkeit

Zur Selbstbestimmung zählt für die Friseurin auch ihre Selbstständigkeit. Seit über 13 Jahren leitet sie zusammen mit ihrer Schwester einen eigenen Friseursalon. Doch der Weg dahin war nicht einfach: Tagsüber arbeiten, abends die Abendschule. „Es ist alles eine Organisationssache – Stress fängt nur im Kopf an.“ Sakine möchte auch jungen Frauen zeigen, dass sich der mutige Schritt zur Selbstständigkeit und Selbstbestimmung lohnt.

Mehr über Sakines Lebensidee erfahrt ihr bei: Naber? Was geht!