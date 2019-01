Andrea ist seit vier Jahren obdachlos - doch jemand hält zu ihr

Früher war sie Krankenpflegerin – bis sie Depressionen bekam und ihr Leben aus der Bahn geriet. Erst verlor Anna ihren Job, dann die Wohnung. Seitdem lebt sie auf der Straße.

"Für uns ist die Kälte härter als für meinen Hund Ellie. Denn für sie kann ich einen Schlafsack auspacken – da sagt kein Mensch etwas. Wenn ich hier im Schlafsack liege, kriege ich ein Problem mit dem Ordnungsamt." Andrea, obdachlos in Mannheim

Eine wirkliche Freundin

Andrea besucht regelmäßig ihre Freundin Kerstin in deren Wohnung. Kerstin hat Andrea vor drei Jahren in der Innenstadt angesprochen. Seitdem kann Andrea sich dort regelmäßig duschen und ausruhen. Kerstin macht ihr auch gerne eine warme Mahlzeit: "Andrea ist auch für mich da, sie hat mich auch mal vom Arzt abgeholt, als ich eine Narkose hatte. Ich kann mich auf sie verlassen und sie sich auf mich."

Kurz abkühlen

So richtig lange hält Andrea es in der Wohnung nicht aus: "Wenn ich ne Weile hier drin bin, bin ich schon froh, wenn ich mal raus auf den Balkon kann, ne Zigarette rauchen, um mich sozusagen abzukühlen. Ich bin es schon gewohnt, nur draußen zu sein. Dann in so einer Wohnung zu sein, wo es warm ist, fühle ich mich nicht richtig unwohl, aber nackig machen kann ich mich ja jetzt auch nicht."

Platte machen

Sonst verbringt Andrea tagsüber mit ihrem Lebensgefährten Marlon viel Zeit auf dem Mannheimer Paradeplatz. Im Sommer ist das natürlich angenehmer, als im Winter. Die beiden hätten aber gerne eines Tages wieder eine Wohnung und haben sich schon bei der Diakonie Rat geholt. Noch ist es nicht soweit und die zwei „machen Platte“, schlafen also im Freien. Und wenn es richtig kalt wird, dann nutzen sie auch mal den Mannheimer Kältebus.