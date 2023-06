Kinder, Eigenheim, Weltreise – davon träumen die Menschen in Mannheim

Die meisten von uns haben wahrscheinlich eine Bucket List – eine ganze Reihe von Dingen, die wir noch verwirklichen, erreichen oder erleben wollen. Wir haben herausgefunden, wie (un-)ausgefallen diese Lebensträume der Menschen in Mannheim sind.

"Ich hätte gerne noch mehr Piercings und Bodymodification. Das ist so das, worin ich mich auslebe."

Lebensträume sind oft etwas, das uns antreibt. Wir streben danach und versuchen den Traum zu verwirklichen. Wenn so ein großer Traum wahr wird verspürt man richtig große Freude. Und dann sucht man sich das nächste Ziel, das man erreichen will. In Mannheim war Tici für #1MinuteGefühle unterwegs und wollte wissen, was die Dinge sind, die euch dort anspornen oder einfach träumen lassen.

Traum: Nicht mehr arbeiten müssen

Eine Passantin fand ihren Traum fast ein wenig zu materiell, als dass sie ihn verraten wollte. „Mein Ziel ist es, nicht mehr arbeiten zu müssen, damit ich mehr Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbringen kann, ohne mir irgendwelche finanziellen Sorgen machen zu müssen.” Dabei ist Zeit mit den Liebsten doch das Wertvollste überhaupt, das haben kann und eigentlich doch ein Wunsch mit Tiefgang, oder?