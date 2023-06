per Mail teilen

Karl aus Mannheim war früher Polizist und hat Schwule gehasst – bis sein zweiter Sohn sich als homosexuell outet. Für ihn ändert Karl seine Ansichten und diskutiert nun offen darüber.

Dann habe ich von jetzt auf nachher meine Einstellung komplett geändert, ich kann diesen pauschalen Hass nicht über mein Kind stellen, das geht nicht.

Karls Sohn David ist einer der Protagonisten der fünfteiligen Doku-Reihe „Drags of Monnem“. David und sein Partner Damian sind seit fast 20 Jahren ein Paar. Sie konnten nach langer Zeit endlich heiraten und besuchen Davids Familie regelmäßig. Dass die Besuche so herzlich ablaufen, war jedoch nicht immer selbstverständlich. Karl war früher Polizist und sagt über diese Zeit: „Ich hatte einen Riesen-Hass auf Schwule, weil mich einer umbringen wollte.“ Mehr will er dazu nicht sagen.

Sinneswandel für den Sohn

Als nach und nach klar wurde, dass sein Sohn schwul ist, hat Karl es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Hass zu überwinden. Heute ist er viel offener, hat ein gutes Verhältnis zu seinem Sohn David und dessen Freund und scheut auch keine Konfrontation mit Menschen, die sich homophob äußern.

