Traditionsbäcker Paul übernimmt seine Heimatbackstube im Stil der 60er Jahre

Vom Lehrling zum Meister – Paul übernimmt die 60er-Jahre-Bäckerei seiner ehemaligen Ausbilderin und bleibt seinen Wurzeln treu.

Es ist ein sehr schönes Gefühl in der Heimatbackstube, in der ich gelernt habe, wieder zu stehen. Das erfüllt mich auch mit Stolz.

Schon seit 1968 gab es die Bäckerei in Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis. Vor einem halben Jahr musste die ehemalige Betreiberin sie aus gesundheitlichen Gründen schließen. Vor zwanzig Jahren hat er seine Lehre bei ihr gemacht und kehrt nun als Bäckermeister zurück in die Heimatbackstube.

Backen wie in den 60ern

Auch wenn sich die Leitung ändert, bleibt der Look der 60er-Jahre in der Dorfbäckerei erhalten. Warme Holzfarben, eine große Verkaufstheke aus Glas mit goldfarbenen Akzenten – wer Pauls Bäckerei betritt, macht eine Zeitreise in die Vergangenheit. Selbst die Maschinen in der Backstube stammen aus dem letzten Jahrhundert. Nicht nur in der Ausstattung, sondern auch beim Backen legt Paul viel Wert auf Tradition. Er verzichtet auf Zusatzstoffe und setzt stattdessen auf Sauerteig, der viel Zeit bekommt, um sich zu entwickeln. Sein Motto:

Ich will nicht schnell backen, ich will gut backen.

Das Arbeiten mit den Teigen, das Herumexperimentieren und vor allem die fertigen Produkte machen ihm bei seiner Arbeit am meisten Freude. „So ein gutes Brot zu essen, das macht einfach Spaß“, findet der Bäckermeister. Und den will er mit den Menschen in Holzhausen teilen. Als Dorfbäcker fühlt er sich verantwortlich, seinen Mitmenschen die bestmögliche Qualität anzubieten.

Dorfbäcker mit Leidenschaft

Am 05. April eröffnet die Bäckerei wieder für die Holzhausener. Es war eine große Aufgabe, alles dafür vorzubereiten. Pauls Frau Kulissara hat ihn dabei tatkräftig unterstützt und hilft ihm dabei, den neuen Laden aufzubauen. Schon vor der offiziellen Eröffnung konnten bereits Kunden die ersten Brötchen und Leckereien beim Probebacken kosten. Die Resonanz aus dem kleinen Ort beschreibt Paul als positiv und nimmt daraus auch Schwung für sich mit: