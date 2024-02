Heinz ist ein Kinomogul - davor hat er etwas ganz anderes gemacht

per Mail teilen

Heinz besitzt mehrere Kinos in Baden-Württemberg, die er vor der Schließung gerettet hat. Um deren Zukunft macht er sich trotz Streamingdiensten keine Sorgen.

„Mein Motto: Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht – ich würde noch heute einen Baum pflanzen. Das heißt: trotz Netflix, Amazon Prime Video und Co. - ich glaube ans Kino.“

Im ersten Berufsleben Bäcker

„Eigentlich bin ich gelernter Bäckermeister. Gegenüber von unserer Familienbäckerei besaß meine Tante ein Kino, das nach ihrem frühen Tod an meinen Vater vererbt wurde. Schon als Jugendlicher habe ich dann den Großteil meiner Freizeit dort verbracht. Ich war vom Kino absolut begeistert und hatte das Glück, dass mein jüngerer Bruder auch eine Bäckerlehre gemacht hat. So hatte ich auch von meinem Vater den Segen, dass ich mich nach und nach aus dem Bäckergeschäft zurückziehen und mich mehr dem Kino widmen konnte.“

Vom Kinoretter zum Kinomogul

Mitte der 90er übernahm dann Heinz mehrere vor der Schließung stehende Kinos in Waiblingen, Esslingen, Nürtingen, Schorndorf, Backnang und Biberach. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer und gilt deutschlandweit als 'Kino-Mogul'.

„Meine Schulfreunde sind früher nie in mein Kino gekommen. Die haben mir aus dem Auto zugewunken und sind dann lieber weit in die Stadt gefahren. Das hat mich total angetrieben. Ich wollte, dass sie irgendwann hinfahren können, wohin sie wollen, schlussendlich aber in einem meiner Kinos sitzen.“

Ein Ende des Kinos, trotz aufkommender Konkurrenz durch Streaming-Dienste, sieht er nicht.

Schon mehrfach für tot erklärt: Kino

„Früher liefen Kinos fantastisch. Dann kam das Fernsehen und es hieß: Das Kino ist tot. Das gleiche wurde gesagt, als VHS-Rekorder auf den Markt kamen. Heute sollen Film-Streaming-Dienste für den sicheren Tod des Kinos sorgen. Aber wenn das Kino tot ist, was machen dann die Menschen? Dann konsumieren sie nur Zuhause. Aber genau deshalb glaube ich ans Kino.“

Die Leute wollen raus und miteinander reden!

„Es wird trotzdem weiterhin immer Zweifel geben. Aber ich sage: Es gibt immer 100 Gründe weshalb etwas nicht geht aber mindestens auch fünf, weshalb es geht.“