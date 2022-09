Wirklich gute Freunde unterstützen einen auch in schwierigen Zeiten. Doch das, was Olivia aus Bruchsal macht, ist wirklich sehr besonders. Sie ist nicht nur eine sehr gute Freundin von Patrick, sie ist auch seine Pflegeassistentin – obwohl sie eigentlich gelernte Modedesignerin ist.

Wir können über so viele unterschiedliche Themen sprechen und haben dabei immer so einen gewissen Humor. Das ist einfach magisch.

Besondere Verbindung zwischen Olivia und Patrick

Olivia und Patrick sind seit über zehn Jahren befreundet. „Ich habe einen Bundesfreiwilligendienst im pflegerischen Bereich gemacht. Patrick war dort im Internat. Da haben wir uns kennengelernt und uns direkt gut verstanden“, sagt Olivia. Patrick ergänzt: „Nach ein paar Wochen hat man gemerkt: Zwischen uns ist eine besondere Connection.“

Patrick war ein Frühchen

Patrick sitzt im Rollstuhl, seit er klein ist: „Ich bin drei Monate zu früh geboren. Die ersten zwei Wochen nach der Geburt war alles gut. Aber es hat sich danach leider ein Infekt entwickelt, wodurch ich Spastiker geworden bin.“

Nach elf Jahren in einem Internat zieht er 2015 wieder zu seinen Eltern. „Da konnte ich oft nicht spontan sagen: Ich will ins Kino. Wir mussten immer viel vorplanen.“

Währenddessen hat sich Olivia nach ihrem Freiwilligendienst entschieden, in der Modebranche zu arbeiten und ist dafür viel im Ausland unterwegs. Die Freundschaft zwischen den beiden hält trotz der Entfernung.

Der Wunsch nach Freiheit und Spontanität

Ende 2021 trifft Patrick dann eine wichtige Entscheidung: „Ich dachte mir: Okay, Patrick, ich glaube, es wäre an der Zeit, selbstständig zu wohnen und auch die Eltern zu entlasten und zu zeigen: Ihr braucht euch später keine Sorgen zu machen.“

Modedesignerin und Pflegeassistentin

Als ob es das Schicksal so will, befindet sich Olivia zu dem Zeitpunkt auch an einem Wendepunkt: „Mir hat im Kreativbereich ein bisschen die Sinnhaftigkeit gefehlt und ich habe es vermisst, mit Menschen auf emotionaler Ebene zu arbeiten. Patricks Mutter hat uns dann was vorgeschlagen.“ Olivia entscheidet sich, Patrick als Pflegeassistentin zu unterstützen.

„Viele denken, man kann im Rollstuhl kein schönes Leben haben. Ich finde, das stimmt nicht“, sagt Patrick.