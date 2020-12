per Mail teilen

Eigentlich begeistern Nellia und Dietmar weltweit, indem sie auch als Rentner noch regelmäßig das Rockabilly-Tanzbein schwingen. Doch sie haben auch Tipps fürs Eheglück!

Schon am ersten Abend, als wir uns getroffen haben, wussten wir: Das passt! Heute sind wir 52 Jahre zusammen und 50 Jahre verheiratet. Dietmar, 73, Rentner & und Nellia, 67, Rentnerin aus Durmersheim

Nellia und Dietmar geben nicht nur bei SWR Heimat Tipps für eine glückliche Beziehung, sie sind auch ein weltweit bekanntes Rockabilly- und Boogie-Woogie-Tanzpaar! Regelmäßig zeigen sie bei Großveranstaltungen und Fernsehauftritten stolz ihre Showeinlagen. Aufhören kommt für Nellia nicht in Frage. "Tanzen wollen wir, bis wir umfallen. Am schönsten wäre es, auf der Tanzfläche umfallen und weg.”"



