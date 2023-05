per Mail teilen

Thea aus Appenweier ist 97 Jahre alt und hat als neue Leidenschaft das Singen und Komponieren für sich entdeckt. Ihre Lieder postet sie auf Youtube.

"Wenn man noch gesund ist, dann kann das Leben auch im Alter noch viel Spaß machen."

Spätes Hobby: Singen und Komponieren

Thea hat mit 97 Jahren ihre Freude am Singen und Komponieren neu entdeckt. „Ich bin morgens aufgewacht und dachte: Ich mache jetzt ein Lied über den Schwarzwald.” Ihr Sohn hat mit ihr zusammen noch das Musikvideo produziert und zack war das Lied auf Youtube. Ihr neues Lied ist ein Liebeslied. Das hat sie in Gedenken an ihre große Liebe und ersten Mann Paul geschrieben. Im passenden Musikvideo besucht Thea die Orte, die sie mit ihrem verstorbenen Ehemann verbindet.

Thea macht Party – auch mit 97

Abseits ihrer Musikkarriere ist Thea am glücklichsten, wenn sie einfach Gas geben kann. Sei es am Steuer oder beim Feiern im eigenen Partykeller. „Da kann ich dann meine Gäste auch aussuchen. Da kommen dann nicht so Schnattergänse, die nur über Krankheiten reden. Das brauche ich nicht.”

Neue Liebe

Auch im Privatleben ist Thea mit ihrem Partner Siggi, 84, total im Glück. Den hatte sie vor sieben Jahren im Schwimmbad kennengelernt und nicht lange gefackelt. „Ich dachte hey, da ist ja ein Mann, der ist ganz alleine. Er hat da seine Übungen gemacht und dann sind wir ins Gespräch gekommen.” Seitdem sind die zwei ein Paar.