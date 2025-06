Im Wasser ist es ein bisschen anstrengender als draußen, aber ich schaffe das noch sehr gut.

Magdalene geht einmal die Woche zusammen mit ihren Söhnen zur Wassergymnastik. Sie ist stets vorbereitet, erklärt die 95-Jährige: „Das geht ruckzuck, die Badetasche ist immer gerichtet. Ausziehen, anziehen, duschen, dann ins Bad.“ Schon seit ein paar Jahrzehnten ist die Wassergymnastik für sie ein Pflichttermin und anscheinend auch ein Jungbrunnen.

Die Liebe zum Sport: Verschiedene Sportarten dem Alter entsprechend

Sport zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Diese Leidenschaft verband sie auch mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann. Seit über 70 Jahren ist sie sportlich aktiv und im TSV Calw mittlerweile auch das älteste Mitglied. Früher begeisterte sie sich für Geräteturnen und Leichtathletik, heute ist neben der Wassergymnastik noch Tanzen angesagt.

Für die anderen Frauen in der Tanzgruppe ist Magdalene ein Vorbild: „Sie fehlt so gut wie nie, meistens ist sie da, eigentlich 100 Prozent.“ Spaß hat sie dabei auch noch: „Es gefällt mir einfach, mich nach der Musik zu bewegen. Ein bisschen musikalisch bin ich halt auch, das ist gut so.“

Trotz Rückenschmerzen: Magdalene erklärt, wie sie sich fit hält

Auch an Magdalene geht das Alter nicht spurlos vorbei: „Ich bin 14 Zentimeter kleiner geworden. Da reibt Knochen auf Knochen, deshalb tut der Rücken weh. Im Sessel sitzen hat keinen Wert, davon wird’s nicht besser.“ Ihr Geheimtipp, um mit 95 noch so sportlich zu sein: „Viel Gemüse, viel Obst und viel Bewegung. Das ist also mein Motto. Und dann bleibt man einigermaßen fit. Was darüber hinausgeht, sage ich, das ist ein Segen von oben, dass man noch so fit sein darf im Alter.“

Sportskanone mit 95