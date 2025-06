Schon als Kind ist Julia oft auf Baustellen unterwegs. Mutter, Vater, Bruder – später steigt auch Julia in das Familienunternehmen ein. Nach dem Abitur fängt Julia eine Ausbildung im Büro an, anstatt Bauingenieurwesen zu studieren. Ihre Mutter sagt zu ihr: ‚Bevor du ein Studium anfängst, mach doch lieber erst eine Ausbildung. Man weiß nie, was kommt.‘ Doch die erste Ausbildung macht Julia nicht zufrieden.

Mir wurde ganz schnell klar: Ich will weder studieren noch im Büro sein. Ich will draußen auf der Baustelle sein.

Was Julia an ihrer Arbeit so mag? „Dass es so vielfältig ist und einfach Spaß macht, man im Team arbeitet und man da so einen Zusammenhalt erfährt. Und dass man halt mit Köpfle und Händle arbeitet.“

Anderen zeigen, wie toll das Handwerk sein kann

Bei Social Media nimmt Julia ihre Follower mit zu ihrem Baustellenalltag und möchte dabei mit Rollenbild-Klischees aufräumen und allgemein für ihr Handwerk einstehen. „Grundsätzlich kann der männliche Azubi anfangs genauso wenig tragen wie die Frau. Das kommt einfach mit der Zeit.“

Der technische Fortschritt ist mittlerweile auch bei uns auf dem Bau angekommen. Heutzutage kann jeder im Handwerk arbeiten, jede Frau kann mit anpacken.

Dabei möchte Julia vor allem junge Frauen dazu ermutigen, sich auch an handwerkliche Berufe heranzutrauen. Ihre Empfehlung: „Einfach machen. Einfach mal ein Praktikum machen, gucken, was einem gefällt, und sich nicht einreden lassen, dass man das nicht kann.“

Unter den Auszubildenden in Handwerksberufen war der Frauenanteil im Jahr 2024 bei nur 17,3 % (Zentralverband des Deutschen Handwerks).

Ambition Baustelle

Online erreicht Julia mittlerweile über 1 Mio. Menschen. Doch das ist für sie nebensächlich: „Das war nicht geplant. Vom Herzen her bin ich Maurerin. Ich liebe meinen Beruf und würde ihn für kein Geld der Welt jemals tauschen. Und deswegen sehe ich mich nicht als Influencer. Ich sehe mich als ganz normalen Menschen, der jeden Morgen aufsteht und seinen Job macht. Man kann Geld mit Social Media verdienen, man kann auch davon leben, aber das ist nicht meine Ambition.“

Maurermeisterin Julia Schäfer will Frauen fürs Handwerk begeistern