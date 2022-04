per Mail teilen

Bis vor drei Jahren war Uwe aus Remchingen bei einem großen Autobauer Betriebsratsvorsitzender. Doch dann krempelt er sein Leben komplett um, kündigt den Job und widmet sich vollkommen seinem sozialen Engagement und der Politik. Er selbst ist im Kinderheim aufgewachsen und weiß: Was in der Gesellschaft fehlt ist Respekt und Motivation.

Die Jugend ist unsere Zukunft. Die brauchen wir. Und die Kinder brauchen die Erfahrung der Erwachsenen.

Ein großer Teil in Uwes Leben nimmt mittlerweile das Spendensammeln ein, denn Uwes Lernstiftung wird nur dadurch finanziert. Da er Europameister im Thaiboxen ist, veranstaltet er immer wieder Charity-Box-Events und steigt für den guten Zweck selbst in den Ring. Sein nächster Gegner soll unter anderem Mike Tyson sein. „Meine Familie ist nicht begeistert, dass ich das mache. Aber sie wissen auch, wenn sie mir eine Freude machen wollen, dann lassen sie das zu. Denn ich bin noch nicht alt genug, um mich irgendwo hinzuhocken oder hinzulegen. Ich möchte auch jungen Menschen erklären, dass man mit 60 noch nicht alt ist. Mit 60 fängt das Leben erst an.“

Motivation statt Jammerei

Uwe setzt sich mit seiner Stiftung für benachteiligte und sozial schwache Kinder ein. Ihr Wohl liegt ihm besonders am Herzen. „Ich bin selbst im Kinderheim aufgewachsen. Und ich weiß, was es bedeutet, nichts zu haben. Die Menschen haben gesagt: ‚Aus dem kann nichts werden.‘ Und ich habe dann gesagt: ‚Das zeige ich euch aber!‘ Der Wille zählt. Nicht immer plärren, nicht immer aufgeben. Wir müssen in Deutschland aufhören, zu heulen. Wir müssen wieder Stimmung reinkriegen, Motivation reinbringen.“

Sport und Kommunikation als wichtiger Baustein für die Zukunft

In Uwe Lernstiftung spielt Sport eine große Rolle. Denn er ist davon überzeugt, dass die Verknüpfung von Sport und Bildung der richtige Weg ist, um Jugendliche zu motivieren, in ihrem Leben erfolgreich zu sein. „Die jungen Menschen brauchen Sport, die brauchen Kommunikation. Das Schlimmste ist, digital allein zu sein, wo es keine Regeln gibt. Ich möchte, dass sie Werte haben. Wir dürfen unsere Kinder nicht im Stich lassen, wir müssen mehr auf sie achten, dann haben wir eine bessere Zukunft.“