Maurermeisterin Julia aus Kraichtal liebt ihren Job und beweist sich im männerdominierten Arbeitsumfeld. Mit blöden Sprüchen von männlichen Kollegen kann sie gut umgehen. denn: Wo Männer schon jammern, finden Frauen einfach eine Lösung.

Auf der Baustelle darf man kein Pflänzle sein. Man muss absolut tough sein und auch mal einen Spruch kloppen können. Julia, 27, Maurermeisterin

Traumjob auf der Baustelle

Julia ist Maurermeisterin. Und das mit Leib und Seele: “Das ist mein absoluter Traumjob! Was gibt es Besseres, als den ganzen Tag draußen zu sein und dann, wenn die Sonne scheint, auch noch braun zu werden. Da spart man sich das Solarium und das Fitnessstudio.“

Anfängliche Überwindung

Der Einstieg in den Beruf ist ihr am Anfang aber gar nicht so leichtgefallen: “Ich habe mich ein bisschen dafür geschämt, dass ich eine Maurerlehre mache. Aber irgendwann kam dann der Entschluss: ‘Komm, scheiß drauf! Egal, was die Leute denken!’ Und anscheinend kommt das gut an.”

Ihren Arbeitsalltag teilt Julia auf Instagram. Mit großem Erfolg:

Ich möchte den jungen Mädels und Jungs zeigen, dass mein Beruf Spaß macht. Und ich möchte auch ein bisschen fürs Handwerk werben. Das Klischee des ‘dummen Maurers’ stimmt einfach nicht und der Job ist nicht langweilig.

Doofe Sprüche vom Kollegen

Trotzdem sei der Beruf sehr männerdominiert, sagt Julia: “Ich finde das traurig, weil der Beruf durch den technischen Fortschritt einfacher geworden ist und wir uns da auch nicht mehr so abmalochen müssen.”

Blöde Sprüche von Kollegen kennt sie trotzdem: “’Was macht die Kleine da auf der Baustelle? Hast du dich verirrt? Kann die überhaupt schwere Sachen lupfen?’ Ich lache da drüber oder bring einen Spruch zurück. Ich lasse mir auf jeden Fall nichts gefallen. Und ich finde, es sollten sich mehr Frauen an Männerberufe herantrauen. Wir können es oft besser und sind auch tougher. Wo Männer schon jammern, finden Frauen einfach eine Lösung.”