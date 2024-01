Miguel kommt zu Vanessa Mai auf die Bühne - dann überrascht er alle

Der elfjährige Miguel war der heimliche Star beim SWR Sommerfest: Er durfte mit Vanessa Mai singen und hat sie und alle Besucher begeistert.

„Ich lass mich treiben vom Wind. Ich kann ja den Wind nicht ändern, aber die Segel kann ich setzen.“

"Es war schon immer mein Wunsch, mit Vanessa Mai zu singen. 2017 und 2018 war ich auf Konzerten von ihr, habe mich aber nicht getraut zu fragen. Jetzt hat es dann mein Plakat gesagt und so habe ich mich getraut. Ich fand es einfach crazy und total schön. Vom Publikum aus sieht man gar nicht, wie viele Leute da sind, aber von der Bühne aus wird einem dann schon ein bisschen schwindelig.

Berufswunsch: Schlagerstar

Ich singe schon seit sechs Jahren. Ich habe schon immer Schlager gehört und möchte auf jeden Fall Schlagersänger werden: So wie Vanessa Mai, Helene Fischer oder Beatrice Egli. Ich bin hundert Prozent echt. Ich will mich nicht verstellen.

Das Leben als Promi?

Das Leben als Promi stell ich mir schwierig vor. Wir waren neulich bei McDonald‘s, da haben Teenager ihr Handy in der Hand gehabt und verglichen. Wir haben so gelacht. Als Promi wird man wenig Privatsphäre haben aber ich möchte den Weg so gehen. Am Ende hab‘ ich was falsch gemacht, vielleicht aber auch nicht.“