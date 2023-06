Hochzeit im hohen Alter

per Mail teilen

Wir freuen uns, dass wir zusammen sind und vor allem in Sicherheit.

2019. Josef wohnt in Karlsruhe, im gleichen Haus wie Larysas Tochter und Enkelin. „Ich habe mich von Anfang an um die beiden gekümmert“, sagt er. Larysa, 71, lebt noch in der Ukraine.

Übers Singen zueinander gefunden

Josef ist manchmal dabei, wenn Tochter und Enkelin mit Larysa videochatten. Die Verständigung ist kein Problem, weil Josef viele Jahre in Russland gelebt hat. Bald führt er auch allein endlose Gespräche mit Larysa. „Wir haben Tag und Nacht telefoniert und zusammen ukrainische Volkslieder gesungen.“

Krieg in der Ukraine

Wegen der beginnenden Unruhen in der Ukraine kommt die 71-Jährige im November 2021 nach Deutschland. Josef nimmt sie liebevoll in Empfang. Mitte 2022 feiern Josef und Larysa dann ihre Hochzeit.

In Russland aufgewachsen

Josef sagt, er hasst den Krieg. „Ich habe ihn als Kind selbst erlebt.“ Er ist in Sibirien aufgewachsen und wurde als junger Erwachsener zum russischen Militärdienst eingezogen. 1978 kam er mit seiner ersten Frau nach Deutschland und fand in Karlsruhe eine neue Heimat – so wie Larysa über 40 Jahre später.

Hochzeit in ukrainischer Tracht

Zur Hochzeit tragen beide ukrainische Tracht, die Larysa größtenteils selbst genäht hat. Es gibt viel Musik. Ihre Liebe zu ukrainischen Volksliedern verbindet die zwei von Beginn an. „Natürlich traditionell begleitet mit Mund- oder Ziehharmonika. Das ist was Gutes“, schwärmt Josef. Mittlerweile singt das Paar auch zusammen in einem Chor.

Die Jahre, die den beiden noch bleiben, wollen sie gemeinsam genießen – singen, Gartenarbeit und Marmelade kochen – in Sicherheit in ihrer neuen gemeinsamen Heimat.