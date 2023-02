Nadine aus Bruchsal arbeitet als Aufräum-Coach und verdient damit ihr Geld. Sie liebt Ordnung und Aufräumen. Nachdem sie 2019 an Brustkrebs erkrankt ist, schaffte sie auch in ihrem sozialen Umfeld Ordnung.

Mein Geheimnis besteht in erster Linie darin, dass ich den Blick für das Wesentliche habe.

Aufräumen als Job

Nadine räumt für ihr Leben gerne auf – am liebsten Kleiderschränke. Seit 2018 sorgt sie nicht nur in ihrem Zuhause für Ordnung, sondern auch in anderen Haushalten. Zuvor hat sie immer wieder die Schränke ihrer Freundinnen geordnet, bis sie Nadine dazu überredet haben, das Aufräumen zu ihrem Beruf zu machen. „Meine Freundinnen haben mich dazu gebracht, dass ich daraus wirklich was mache.“

Arbeit im Rathaus als Nebenjob

Heute arbeitet Nadine nebenberuflich zwei Tage in der Woche bei der Stadtverwaltung in Bruchsal. Sie verdient eigentlich genug Geld damit, fremde Kleiderschränke zu ordnen, sie möchte aber ein zweites Standbein behalten. „Ich habe immer gedacht: Wenn ich könnte, würde ich das Rathaus verlassen, weil das Aufräumen meine Leidenschaft ist. Aber mein Herz hängt auch am Rathaus.“

Diagnose Brustkrebs

Ein Jahr nachdem sie sich als Aufräum-Coach selbstständig gemacht hat, erhält Nadine die Diagnose Brustkrebs.

Die harte Zeit hat mir gezeigt, dass ich nur noch das machen möchte, was mir guttut.

Die Krankheit habe sie in ihrem alltäglichen Leben mutiger gemacht und somit habe sie begonnen, auch in ihrem privaten Umfeld Ordnung zu schaffen. „Ich habe mir gesagt: Ich mache nur noch das, was mir guttut und mit den Menschen, die mir guttun.“

Unordnung in Handy und Handtasche

Sie verrät, dass sie auch nicht überall ordentlich ist. Zum Beispiel sei ihre Handtasche öfter unordentlich. „Manchmal müsste ich auch mal in meinem Handy aussortieren“, sagt sie. Einen Tipp fürs richtige Aufräumen hat sie aber: „Die Basis aller Ordnung ist, dass alles einen festen Platz hat.“