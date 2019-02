Auf dem Wochenmarkt in Karlsruhe: Geschichten aus dem Leben

per Mail teilen

Mit Fotobox und Notizblock ausgerüstet, waren wir auf dem Karlsruher Wochenmarkt unterwegs. Welche Menschen wir dort angetroffen haben und was sie bewegt, wollen wir euch nicht vorenthalten.

Ein Samstagmorgen im Januar. Die Sonne scheint, das Thermometer zeigt winterliche 2 °C an. Jeden Samstag findet auf dem Gutenbergplatz der Wochenmarkt statt. Unsere Reporterinnen Stefanie Molitor und Nikoletta Stefopoulou waren mit der SWR Heimat Fotobox vor Ort – und haben viele bekannte Gesichter getroffen.

Ein Karlsruher Original

„Gesichter sind veränderlich – Geschichten nicht. Deshalb kann ich mir Gesichter auch nicht gut merken.“ Uta „Rabenstern“

Uta ist Straßenkünstlerin. Sie spielt Blockflöte, trägt Gedichte und Geschichten vor. Oft scharen sich Kinder um sie. Uta hat eigentlich Physik studiert, aber sie hat das Studium nicht beendet - heute bereut sie das ein bisschen. „Aber ich kann nicht verstehen, wenn für die Forschung an ‚Dunkler Materie‘ Millionen Dollar ausgegeben werden, während Menschen verhungern.“

Uta „Rabenstern“ ist ein Original in Karlsruhe SWR

Erinnerungen an den Gutenbergplatz

„Als ich studiert habe, habe ich hier gewohnt“, erzählt Gesa. „Abends saß immer ein altes Paar auf dieser einen Bank. Die haben die letzten Lichtstrahlen genossen und sind dann gemeinsam Hand in Hand in den Sonnenuntergang gelaufen. Jeden Tag bin ich zum Fenster gegangen und habe das beobachtet. Das war ein Traum.“

Gesa (rechts) lebte als junge Frau lange direkt am Gutenbergplatz SWR

Schicksalsschlag

Markus hat eine schwere Zeit hinter sich. „Mir wurde vor einem halben Jahr mein Herz gebrochen. Meine Frau war drei Tage in einer Klinik, kam nach Hause und hat gesagt: ‚Du kannst gehen, ich habe einen Neuen.‘ Nach 15 Jahren Beziehung! Mit einer unglaublichen Kälte in ihrer Stimme. Was sollte ich machen? Ich muss es akzeptieren. Ich bin dann erstmal geflüchtet, aber wegen meiner Tochter nach Karlsruhe zurückgekehrt.“

„Man muss für seine Kinder da sein. Das ist das Wichtigste.“

Markus verkauft jeden Samstag die Obdachlosenzeitung auf dem Wochenmarkt SWR

Italien oder Deutschland?

Antonellos Eltern sind in den 60er Jahren aus Italien hergekommen. „Ich hatte irgendwann das Bedürfnis, nach Italien zurückzugehen. Ich war hier aber schon beruflich etabliert und ich wollte das auch meinen Kindern nicht antun. Manchmal habe ich das bereut.“

„Die Leute hier sind – sorry – einfach etwas zu kühl. Aber das ändert sich jetzt langsam, sie werden immer offener.“

„Das liegt an der Multikulti-Gesellschaft hier in Deutschland. Mittlerweile fühle ich mich hier schon wohl.“

Antonello kommt gebürtig aus Italien SWR

Trauer

„Heute Morgen habe ich mir noch die Augen ausgeweint, aber jetzt auf dem Markt in der Sonne geht es mir wieder viel besser.“ Margot lächelt. Die Feldenkrais-Trainerin feiert heute ihren 59. Geburtstag. Aber es ist kein einfacher Tag für sie, denn ihr Vater ist kürzlich gestorben. „Trauer kommt in Wellenbewegungen", sagt sie – und sieht trotzdem friedlich dabei aus.