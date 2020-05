per Mail teilen

Helga Rossmann führt die Gaststätte auf dem Flugplatz in Idar-Oberstein und ist für viele Piloten weit mehr als nur eine Gastwirtin. Die können ihre Steaks aus der Luft bestellen.

„Piloten, die schon seit 30 Jahren herkommen, für die bin ich ein Zuhause.“ Helga Rossmann führt die Gaststätte am Flugplatz in Idar-Oberstein und ist für viele Piloten weit mehr als eine Wirtin. Seit 30 Jahren ist sie hier schon Pächterin. Auch wenn es am Anfang nicht leicht war: „Null Gast, null Umsatz und keinen Menschen gekannt. Ich habe hier vier Wochen lang nur geputzt.“

Damals war noch Helgas Mann an ihrer Seite, 2010 verstarb er. Seitdem lebt die taffe 69-Jährige allein auf dem Flugplatz: „Je mehr Stress ist, umso fitter wird man“, findet Helga. Ihr Betrieb wurde letztes Jahr sogar zur besten Flugplatzgaststätte Deutschlands gekürt – zurecht, wenn man Helgas Gäste fragt. Und ein ganz spezieller Service: Die Piloten können schon per Funk aus der Luft ihr Essen bestellen.

Dafür gibt es ganz spezielle Codes: „Sierra“ – Schweinekamm, „Lima“ – eine ganze Schweinelende, „Romeo“ – Roastbeef und „Foxtrott“ – Rinderfilet. Ihr Betrieb hat seit dieser Woche wieder geöffnet. Piloten müssen sich allerdings vorher anmelden, praktisch, denn nebenbei können sie dann schon ihr Essen ordern.