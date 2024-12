„Ich bin immer noch ein Fan von Sneakern, aber Schuhe verkaufen war auf jeden Fall Horror.“

Andy Gellenberg aus Morbach wollte nach der Schule Rapper werden. Doch den Eltern zuliebe machte er eine Kaufmannslehre und arbeitete in einem Schuhgeschäft. In dieser unglücklichen Zeit erkrankte er an einer Herzmuskelentzündung und entschloss sich, zu tun, was er liebt: Er studierte Grafikdesign in Trier und wurde Illustrator. Heute hat er Kunden wie Nike oder Warsteiner und lebt trotz des internationalen Erfolgs noch in seiner Heimat im Hunsrück.