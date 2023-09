per Mail teilen

Ich habe mich wertlos gefühlt, ich habe nichts gemacht für meinen Körper, ich habe mich einfach hängen lassen.

So beschreibt die 27-jährige Janine die Zeit, bevor sie ihren Kilos den Kampf angesagt hat. Ihr Selbstwertgefühl ist damals am Boden, Janine leidet unter Depressionen, im Spiegel schaut sie sich schon lange nicht mehr an. Erst ein Zufallsfoto auf einer Feier bringt sie zum Umdenken.

„Da habe ich das ganze Ausmaß von meinen Essanfällen gesehen und dachte: Wenn das so weiter geht, esse ich mich noch zu Tode.“

Seitdem hat sie 42 Kilo abgenommen und ihr Leben komplett umgekrempelt. „Ich kann jetzt von mir sagen, dass ich eine sehr starke Frau bin und dass ich genauso viel Wert bin wie alle anderen Menschen auch.“

Das war nicht immer so, denn wegen ihrer Gehbehinderung – die Folge von Komplikationen bei ihrer Geburt – wird sie in der Schule gemobbt. Janine wird depressiv, kompensiert die negativen Gefühle mit Essen. Während ihrer Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten vor zwei Jahren wiegt sie 112 Kilo.

Mit 25 geht Janine in eine Klinik, stellt ihre Ernährung komplett um, macht zum wiederholten Mal eine Diät. Mithilfe einer gesunden Ernährung und viel Laufen nimmt sie die ersten 30 Kilo ab. Und sie geht ihre Depressionen an, macht eine Therapie.

„Ich habe mich dann an mein Selbstbild rangetraut, das komplett kaputt war, hab gesagt: ‚Ok, guck dich im Spiegel an, egal, was du da siehst, du bist wertvoll, du bist schön und du bist toll. Warum sollen das andere Menschen sein und ausgerechnet du nicht?‘“

Sie teilt ihre Geschichte und ihren Weg auf Instagram. Motiviert andere und erfährt selbst viel Zuspruch.

„Die Zuschriften sind sehr positiv. Mittlerweile wenden sich immer wieder Leute an mich, wollen Tipps, wenn sie abnehmen möchten oder selbst unter Depressionen leiden. Ich mach das gerne und gebe ihnen einen kleinen Schubs. Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass ich etwas Gutes nach außen tragen kann.“