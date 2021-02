per Mail teilen

„Die kleinen Metzgereien verbindet ja auch alle dieser Kampf mit den Discountern. Die Kunden wollen ja mehr oder weniger günstig einkaufen, jeder achtet aufs Geld und auf Lebensmittel wird zu wenig geachtet.“

Julian und Tim lieben Fleisch. Aber ihnen ist auch wichtig, dass die Rinder, die sie essen ein gutes Leben haben. Tim ist selbst angestellter Fleischer bei einer kleinen Metzgerei in Lahr und weiß, dass es inhaberbetriebene Läden seit vielen Jahren schwer haben.



Die beiden Dickenschieder wollen es besser machen und haben ein Startup gegründet. Ihre Rinder grasen das ganze Jahr auf der Weide. Werden ganz in der Nähe geschlachtet. Und dann fast vollständig vermarktet. Ohne dass Fleisch in der Tonne landet. Das funktioniert, weil man ihr Fleisch online vorbestellen muss. Julian hat den Shop gebaut. „Erst wenn das Rind komplett verkauft wurde, wird es geschlachtet, das hat letztlich dann den Vorteil, dass nichts verschwendet wird.“ Kaufen kann man ihr Fleisch im 4 kg-Paket. Gekühlt wird es per Post verschickt. Darin enthalten: Gulasch, Steaks, Hackfleisch, Rindswürstchen, Bratenfleisch, Rouladen und Suppenfleisch. Es ist nicht möglich, beispielsweise nur das besonders beliebte Filet zu kaufen sagt Tim. „Es ist im ganzen Rind nur 2 % Filet enthalten und unsere Idee dahinter ist ja das gesamte Tier zu vermarkten und auch die “schlechteren“ Teile, die es ja eigentlich nicht gibt. Ob es eine Suppe ist oder ein Schmorbraten aus Teilen ist, die sich nicht zum Kurzbraten eignen. Es ist kein Fleischteil im Rind, das man nicht verwerten kann.“

Mit dem riesigen Interesse ihrer Kunden hatten die beiden Hunsrücker nicht gerechnet.