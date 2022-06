Die Kosten laufen uns davon, der Diesel wird teurer, das Düngemittel wird teurer – nur die Milch nicht. Das beschäftigt mich. Du musst ja irgendwie über die Runden kommen.

Harte Arbeit auf dem Land

Peter ist in Rumpfen geboren. Seit 1785 sei seine Familie an diesem Ort, das könne man nachvollziehen. Darüber nachgedacht, mal dort wegzuziehen, in die Stadt, hat er noch nie. Aber er kann verstehen, dass Leute weggingen, denn kaum jemand wolle heute noch so eine harte körperliche Arbeit leisten – von der es sich kaum noch leben lässt: „Wir haben 60 Milchkühe, Mastbullen, weibliche Rinder, insgesamt circa 200 Stück. Es ist schade, dass die ganze Herde und Waldfläche, die wir haben, nicht für zwei Familien reichen. Mein Sohn ist 30. Er geht weg, wo anders arbeiten, weil der Betrieb nicht für zwei Familien reicht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Betrieb hier zumacht. Oder ich gehe in Rente und mein Sohn sagt, er macht weiter. Aber wer will schon so viel arbeiten? Das Verhältnis stimmt gar nicht. Die in der Industrie haben oft eine 35-Stunden-Woche. Die 35-Stunden-Woche habe ich am Mittwoch voll.”



Veganismus vs. Landleben



Etwas, das Peter vor allem mit Menschen verbindet, die in der Stadt leben: Veganismus. „Wenn es ihnen schmeckt. Aber ich möchte den Scheiß nicht essen. Wenn ich nichts Gescheites esse, kann ich nicht so schwer arbeiten. Wenn ich den ganzen Tag vorm Computer sitze, brauche ich mir nicht drei Steaks reinklopfen. Aber ich kann die essen.”