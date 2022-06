Mut zum anders sein: Stephi und Ralf leben als Aussteiger im Odenwald und sagen von sich, dass sie einfach anders sind als alle anderen.

"Ich will nicht so sein, wie jeder andere."

Anders sein

Stephi und Ralf leben im Odenwald. Lachend erklärt Stephi: „Ralf und ich sind nicht ‘normal’. Alle leben gleich, die Einrichtungen sind gleich. Die Frisur, das Outfit ist ‘in’ – das interessiert mich alles gar nicht. Aber die meisten Leute haben einfach zu viel Angst, so einen Weg zu gehen. Die Erfahrung haben wir gemacht.“

Gegen den Strom

Mit dem Strom zu schwimmen ist für viele der Weg des geringsten Widerstands. Für Ralf ist das aber unvorstellbar. „Wenn man sich das Eigene bewahrt, die eigenen Ansichten und die eigene Wahrnehmung – dann ist das was sehr Individuelles. Ich habe immer versucht, mir meins zu bewahren. Das drückt sich in allem aus, was ich mache. So wohnen wir auch – schön ist das nicht, was man hier sieht. Aber das ist meins, ich mag es wild.” Im Garten von Stephi und Ralf wachsen die Pflanzen einfach so, wie die Natur es will und so erobern sich die Pflanzen auch Stück für Stück den Garten zurück.