Sally Özcan aus Waghäusel ist als Unternehmerin auf Erfolgsspur. Ihr YouTube-Kanal "Sallys Welt" machte sie im Internet bekannt. Doch ohne ihren Mann Murat, der ihr den Rücken freihält, wäre das alles nicht so einfach möglich.

„Murat unterstützt mich in allem, das macht nicht jeder Mann. Er kümmert sich um die Kinder, damit ich den Kopf frei habe, um mich auf meine Arbeit zu konzentrieren.“

Sally Özcan ist eigentlich Grundschullehrerin. Aber schon seit Ende ihres Referendariats arbeitet sie an ihrem YouTube-Kanal „Sallys Welt“. Der hat mittlerweile über 1,6 Millionen Abonnenten. Sally schreibt heute Kochbücher, hat einen Onlineshop und ein Haus mit eigenem Fernsehstudio. Alles zusammen mit ihrem Mann Murat. „Er hält mir immer den Rücken frei.“

Rollentausch beim Besuch der Schwiegermutter

Nur einmal im Jahr drehen sie den Spieß rum, erzählt Sally lachend: „Da kommt Murats Mama aus der Türkei zu Besuch. Da spiele ich die brave Hausfrau und er den erfolgreichen Mann. Viele glauben, das ist ein Scherz, aber das ist wirklich so. Seine Mama ist noch ein bisschen von der alten Schule und wir denken: Einen alten Baum verpflanzt man nicht. Aber sie ist trotzdem stolz auf uns.“

Aus Leidenschaft wurde ein eigenständiges Unternehmen

Anfangs war der YouTube-Kanal „nur“ eine Leidenschaft. „Das mit dem Kochen und Backen habe ich von meiner Mama. Ich habe viel ausprobieren dürfen.“ Heute ist aus der Leidenschaft ein Unternehmen mit 50 Angestellten geworden.

Neben Sally und Murat tauchen mittlerweile auch ihre beiden Kinder immer mal wieder im Kanal auf.

„Irgendwann wollte Samira eben mit der Mama kochen und backen. Das habe ich zugelassen.“

„Für uns ist es kein Problem, ich sehe es eher so: Die Kinder haben eine Vorbildrolle. Viele Leute trauen sich nicht, Kinder mit in die Küche zu nehmen oder sie haben die Geduld nicht dazu. Und ich zeige: Gerade ihr Frauen, ihr könnt arbeiten gehen, ihr könnt den Haushalt schmeißen, die Kinder erziehen und eben auch eine tolle Mama sein und die Kinder in alles einbeziehen.“

Denn auch Sally kennt die alltäglichen Gedanken vieler Mamas gut: „Ich liege oft nachts im Bett und frage mich: Habe ich genug Zeit mit den Kindern verbracht? Habe ich meinen Beruf gut ausgeübt, war ich eine gute Ehefrau oder Hausfrau? Aber ich glaube, wir Frauen machen das schon gut.“