Anja hat sich für ein Leben als Schaustellerin entschieden

Mit ihrem Fahrgeschäft "The Real Shake" sind Anja und Thomas aus Heidelberg seit 14 Jahren auf dem Cannstatter Wasen mit dabei. Während Thomas Schausteller in dritter Generation ist, hatte Anja ursprünglich andere Pläne für ihr Leben.

„Als ich alles zurückgelassen habe für diesen Mann, stellte ich mir schon die Frage: Machst du alles richtig?“ Anja, 50, Schaustellerin

Eigentlich ist Anja gelernte Rechtsanwaltsgehilfin. Sie hatte einen festen Job und eine kleine Tochter aus einer früheren Beziehung, als sie vor 21 Jahren Thomas kennenlernte. „Ich habe mein Leben allein gemanagt und war glücklich so wie es war.“ Anja und Thomas verliebten sich ineinander. Als sie erfuhr, dass er als Schausteller auf Volksfesten und Märkten unterwegs ist, wusste sie zunächst nicht, was das alles bedeutet. Anja besuchte Thomas immer öfter auf den Festen, auf denen er mit seinem „Shake“ stand.

Etwas Neues wagen?

Das Schaustellerleben gefiel ihr irgendwann so gut, dass sie einen gravierenden Beschluss fasste: alles aufgeben, um zu Thomas in den Wohnwagen zu ziehen. Anja kündigte ihren Job und ihre Wohnung. Ihre Tochter zog zu den Großeltern, sodass sie sich nur an den Wochenenden und in den Ferien sahen. Auch Thomas hatte bereits eine Tochter, die jedoch bei der Mutter aufwuchs. „Im Lauf der Jahre habe ich festgestellt: Wenn du für deine Kinder da bist, wenn sie dich brauchen, dann kann das wunderbar funktionieren. Aus meiner Tochter ist ein ganz toller, selbstständiger Mensch geworden, trotz dass ich nicht jeden Tag zuhause war. Wir hatten das große Glück, dass wir den Rückhalt der Familie hatten.“

Gemeinsame Tochter

Auch später bei der gemeinsamen Tochter standen sie vor einer ähnlichen Entscheidung: „Als sie in die Schule kam, stellte sich die Frage: Wo geht sie in die Schule? Wir haben dann das Kind mit sechs Jahren gefragt: Möchtest du bei uns bleiben und du wechselst die Schule jede Woche? Oder möchtest du bei deinen Großeltern sein?“ Das Mädchen entschied sich für ein geregeltes Schulleben bei den Großeltern. Kann man einem sechsjährigen Kind solch eine Entscheidung überlassen? Das fragten sich Anja und Thomas damals. Heute wissen sie: „Es war genau der richtige Weg. Unsere Tochter sagt uns oft, wie froh sie ist, dass sie ihre Freunde hat und immer in die gleiche Schule geht.“ Mittlerweile sind die Töchter 24, 23 und 15 Jahre alt. „Die Kindererziehung ist fast abgeschlossen und wir haben jetzt mehr Zeit füreinander, das ist auch schön.“