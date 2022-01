Wenn Müll nicht korrekt getrennt wird, kann es zu Unfällen kommen. So passiert bei Lukasz. Er arbeitet bei der Abfallwirtschaft in Freiburg und hat sich durch giftige Lauge, die sich durch einen Müllbeutel gefressen hat, die Haut am Knie verätzt.

Viel hat sich seit dem Unfall geändert. Ich passe jetzt besser auf und halte die Müllsäcke mit mehr Abstand zum Körper.

Lukasz und seine Kollegen sind jeden Tag ab 6 Uhr unterwegs und holen den Müll in Freiburg. Besonders beim Gelben Sack gibt es dabei ab und zu Probleme. „Die Säcke sind ziemlich dünn und dann reißen sie“, erklärt Lukasz. Häufig seien auch Glasscherben in den Säcken, obwohl sie dort nicht reingehören.

Verätzung trotz Schutzkleidung

Im vergangenen September wird Lukasz etwas anderes im Müllsack zum Verhängnis: „Ich hatte die Säcke genau auf dem Knie. Nach einer gewissen Zeit hat es angefangen zu jucken und zu brennen. Ich habe aber einfach weitergemacht, weil ich nicht gewusst habe, dass es so schlimm ist.“ In einem Müllsack, den Lukasz wohl am Knie abgelegt hat, ist ätzende Lauge. Diese frisst sich durch den Müllsack und durch Lukasz’ Schutzkleidung und verätzt Lukasz’ Haut am Knie. Er muss operiert werden. Auf die verbrannte Stelle am Knie wird Haut vom Oberschenkel transplantiert. Für Lukasz eine schwere Zeit: „Ich hatte Schmerzen beim Herausnehmen der Metallteile, wahnsinnige Schmerzen.“

Mülltrennung ist wichtig – nicht nur für die Umwelt

Mittlerweile kann er wieder arbeiten. Allerdings passt er dabei auf, dass die Müllsäcke nicht mehr zu nah an seinen Körper kommen. Denn gegen Gefahren, wie giftige Flüssigkeiten, im Müll sind er und seine Kollegen machtlos. Sein Chef hat deshalb einen klaren Appell an die Gesellschaft: „Macht wirklich nur das in den Gelben Sack, was da hineingehört!“



