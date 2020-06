per Mail teilen

Tanja aus Königsfeld ist Piercerin. Ihr Äußeres fällt auf und sie kriegt auch viel Gegenwind. Aber sie hat gelernt, mit der Kritik umzugehen.

Am Ende des Tages muss ich in meinen Spiegel schauen und sagen: 'Ich mag mich.' Tanja, 35, Piercerin

Wer sich wohlfühlt in seinem*ihrem Körper, wirkt schöner, oder? Tanja hat definitiv ihren Stil gefunden: Sie ist happy mit sich und ihrem Körper, gerade weil ihn so viele Tattoos und Piercings schmücken.

Eigene Schönheitsideale definieren

Aber durch die Bodymodifications entspricht sie nicht gerade einem klassischen Schönheitsideal. Das bekommt sie immer wieder zu spüren: "Viele sagen: 'Boah, du siehst aus wie bei Saw. Du bist hässlich."

"Früher wurde ich bei so Sachen richtig wütend, weil ich das einfach nicht verstehe, wie man sich anmaßt, Leuten so was zu sagen. Aber mittlerweile ignoriere ich diese Menschen."