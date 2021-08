Sevde wächst in Bad Bellingen auf. Als sie nach der Schule ihren Wunsch äußert, Informatik zu studieren, stößt sie auf Ablehnung. Aber Sevde zeigt es allen, mit der Unterstützung anderer Frauen, meistert sie das Studium und arbeitet jetzt als Applikationsingeneurin bei einer beliebten Modemarke.

Meine Mama und meine Tante sind mega stolz, dass ich in so einem Bereich arbeite.

Nur wenige Frauen in der Informatik

Sevde ist eine von immer noch wenigen Frauen in der IT-Branche. Sie sagt, man merkt und spürt das auch: „Wenn ich sage, was ich arbeite, gibt es oft komische Reaktionen, die Leute wundern sich. Männer in meinem Umfeld haben gemeint: ‚Warum Informatik? Mach‘ doch was anderes. Viele haben das Denken: Frauen und IT – nein! Dass viele gesagt haben, ‚sie schafft das eh nicht und bricht bestimmt das Studium ab‘, hat mich schon traurig gemacht. Du fühlst dich allein. Aber ich habe dann auch gedacht: Denen muss ich es zeigen.“ Und das hat sie: Sie hat das Studium erfolgreich abgeschlossen und arbeitet jetzt als Applikationsingenieurin bei einer beliebten Modemarke.

Empowern: Vorbild für andere junge Frauen sein

Ein Ziel von Sevde: Andere Frauen ermutigen, in die IT-Branche einzusteigen. Informatik habe eine Zukunft und sie fände es schade, wenn Frauen diese Zukunft nicht mitgestalten könnten. Deshalb denkt sie, sollte es mehr weibliche Vorbilder geben. „Dass sie präsenter sind und man auch mehr praktische Erfahrung in Informatik schon in der Schule hat. Dass man es als Fach, wie Mathe, hat. Und dass Männer einen auch supporten und sagen: ‚Du schaffst das!‘“

„Fraueninformatik“ – Studiengang speziell für Frauen

Sevde hat Informatik speziell für Frauen studiert. Mit diesen Studiengängen soll die Anzahl der weiblichen Informatikerinnen erhöht werden. Dabei werden die gleichen Fächer studiert, nur die Schwerpunkte sind anders, erklärt Sevde. Und sie findet es gut, dass es dieses Studium gibt: „Man gibt den Frauen die Möglichkeit, ein Gefühl für Informatik zu bekommen. Sonst sitzen oft nur Männer im Informatikstudium und das ist die Möglichkeit, dass du dich nicht unwohl fühlst.“



