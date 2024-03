Jacqueline aus Zell am Harmersbach trainiert ihre Kaninchen – in Kaninhop. Ähnlich wie im Springreiten lässt sie die Tiere über Hürden in einem Parkour springen.

Man wird belächelt nach dem Motto: Hat es für ein richtiges Springpferd nicht mehr gereicht? Kaninhop: Hindernisparcours für Kaninchen „Ich habe ein Pferd, damit kann ich aber nicht springen – mit den Kaninchen schon.“ Jacqueline hat ein besonderes Hobby: Kaninhop (alternativ: Kanin-Hop). Dabei springen Kaninchen über hohe und weite Hindernisse. Sie hat 22 Kaninchen, davon sind 12 aktive Springer. Seit 14 Jahren trainiert sie regelmäßig mit ihren Tieren. „Anfangs hatte ich noch keine Hindernisse und hab‘ die provisorisch selber gebaut.“ So ähnlich wie Springreiten: Kaninchen im Parkour Aber nicht jedes Kaninchen ist für den Job geeignet. „Die müssen bewegungsfreudig sein und sich gut belohnen lassen.“ Jacqueline nimmt jedes Jahr an bis zu 15 Turnieren teil, die in ganz Deutschland ausgetragen werden. „Jeder wünscht sich, dass sein Kaninchen mal am höchsten und am weitesten springt.“ Jacqueline träumt davon, irgendwann mal ein sogenanntes Champion-Kaninchen zu haben: „Also ein Kaninchen, das in einer Elite-Disziplin drei Mal gewonnen hat und dann ein Zertifikat bekommt.“ Sie erklärt: „Mich fasziniert die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier. Jedes Tier hat einen eigenen Charakter.“ Mittlerweile hat Jacqueline ihre eigene Kaninchenzucht. „Ich liebe sie wirklich über alles. Es ist eine sehr fürsorgliche Verbindung.“