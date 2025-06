Einen Menschen auf seinem letzten Lebensweg doch noch begleiten zu dürfen, ist eine total große Ehre. Ich möchte meine Zeit bewusst Menschen schenken.

Zeit schenken im Hospiz

Schon mit 18 entschließt sich Katharina, dass der Tod ein fester Bestandteil ihres Alltags wird. Als ehrenamtliche Kraft im Hospiz schenkt sie seit sieben Jahren todkranken Menschen ihre Zeit. Auch nachdem das Leben der Psychologiestudentin mit Masterabschluss, Umzug und erstem Job im Umbruch ist, will sie ihre Zeit auch anderen Menschen geben. „Ein schöner Tod für mich ist, wenn der Sterbende ein hohes Alter hat. Also so über 90 auf ein glückliches Leben zurückblicken kann und dann tatsächlich einfach einschläft. Also einfach am Abend ins Bett zu gehen und am nächsten Morgen nicht mehr aufzuwachen.“

Mit Menschen arbeiten

Katharina hat ihre Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin begonnen und wird, wenn sie fertig ist, in einer psychosomatischen Akutklinik arbeiten. Ihr Ehrenamt übt sie weiterhin aus.

