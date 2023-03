Brigitte aus Stegen im Hochschwarzwald hat in Sachen Marathon schon so einiges abgeräumt. Über 20 Titel hat die 76-Jährige bereits in unterschiedlichen Disziplinen gewonnen. Während andere in ihrem Alter eher Kuchen backen oder stricken, geht Brigitte lieber joggen. Denn sie sagt: Das tut ihr gut.

SWR "Wenn sie einem die Medaille um den Hals hängen und die Nationalhymne spielen, dann steht man da ganz ehrfürchtig. Das ist unbeschreiblich." Erst mit etwa 50 Jahren entdeckt Brigitte das Laufen für sich. Und das, obwohl ihr Mann selbst lange Läufer war und ihr Sohn Triathlet ist. Allerdings ist Brigitte mit ihren über 20 Titeln erfolgreicher als der Rest ihrer Familie. Brigittes Sohn Stefan gibt zu, dass er auf die Podiumsplatzierungen seiner Mutter schon etwas neidisch ist, während er „irgendwo im Niemandsland der Ergebnislisten” unterwegs ist. Aber er sagt auch: „Wir gönnen es ihr von ganzem Herzen.” Familie als Trainingspartner und Coach Während Brigitte häufig gemeinsam mit ihrem Sohn trainiert, kann ihr Ehemann Joachim verletzungsbedingt selbst nicht mehr laufen gehen. Dafür ist er jetzt ihr Coach und organisiert sämtliche Reisen zu den Wettbewerben. Und er ist auch immer überall dabei. „Ich freue mich natürlich, wenn meine Frau Erfolg hat. Das sind natürlich immer Highlights im Jahr.” Laufen ist gut für die Gesundheit Einmal in der Woche ist Brigitte außerdem mit ihrem Lauftreff im Dreisamtal unterwegs. Die jüngste Läuferin der Gruppe ist 18 – Brigitte mit 76 die älteste. Ihr Fokus ist schon auf den nächsten großen Wettkampf in diesem Jahr gerichtet. „Das ist in Toruń in Polen. Dort ist die Weltmeisterschaft mit mehreren Wettkämpfen und da wollen wir mindestens im Team eine Medaille holen.” Brigitte erklärt aber auch, dass sie nicht nur wegen der Titel läuft, sondern auch wegen der Gesundheit. „Ich fühle mich lebendig."