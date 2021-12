Mehr Anerkennung und vor allem bessere Arbeitszeiten: Douce Steiner ist Sterneköchin in Sulzburg und hat jetzt, nach der Corona-Zwangspause, auch in ihrem Lokal etwas verändert.

"Wir Gastronomen müssen etwas verändern, was Wertschätzung und Arbeitszeiten betrifft!"

Bessere Work-Life-Balance

Douce ist Sterneköchin in Sulzburg im Markgräflerland und hat jetzt, nach der Corona-Zwangspause, auch in ihrem Lokal etwas verändert. Neben Renovierungsarbeiten wurde auch die Arbeitsstruktur modernisiert. Von Sonntag bis Dienstag bleibt die Küche geschlossen. So schafft sie für sich und ihre Angestellten eine bessere Work-Live-Balance. „Denn mit so einem schönen Beruf wäre es schade, wenn man keine jungen Leute mehr bekommt.”

Gegen den Fachkräftemangel

„Gastro ist einer der wenigen Berufe, in dem die Leute schon immer doppelt so viel gearbeitet haben. Es wird gearbeitet, wenn andere frei haben und das wird zu wenig honoriert”, findet Douce. Die Folge: Es ist sehr schwer, an neue Fachkräfte zu kommen. Die Pandemie hat diesen Zustand verschärft. „Ich habe auch Mitarbeiter, die nicht mehr gekommen sind. Weil die sich beruflich verändert haben.” Daher versucht Douce, Gastronomie neu zu denken, damit ihr Betrieb auch in Zukunft läuft.