Paketzusteller Gianmarco aus Zimmern ob Rottweil liebt seinen Job trotz des alljährlichen Weihnachtsstress.

„Viele denken, als Paketzusteller fährt man einfach ein bisschen durch die Gegend und teilt Päckchen aus – diese Menschen sollten mal bei mir mitfahren. Dann denken sie anders über meinen Job.“

Pakete, Pakete, Pakete

Zurzeit hat Gianmarco alle Hände voll zu tun, denn Weihnachten steht vor der Tür und das ist für Kurierdienste die anstrengendste Zeit des Jahres. „Die Wochen vor Weihnachten sind schon heftig. Aber ich lass mich einfach nicht mehr so stressen”, sagt er. In Deutschland wurden letztes Jahr allein mit der Deutschen Post etwa 1,6 Milliarden Pakete verschickt. Man geht fest davon aus, dass dieser Wert auch in diesem Jahr wieder geknackt wird.

Darum liebt Gianmarco seinen Job als Paketzusteller

Seit vier Jahren arbeitet Gianmarco als Paketzusteller. Er arbeitet bei einem sogenannten Subunternehmen. Die stehen zwar oft in der Kritik, aber Gianmarco ist in seinem Betrieb sehr glücklich. „Ich habe ein gutes Verhältnis zu meinen Chefs und ich mache meinen Job gerne. Die frische Luft, der Kontakt zu den vielen unterschiedlichen Menschen sind die Dinge, die ich am meisten in meinem Beruf mag.” Von seinen Kunden wünscht er sich allerdings mehr Wertschätzung.