"Der Winter ist die schönste Jahreszeit"

Fotografieren ist Tanjas Leidenschaft. Mit der Kamera in der Hand lernt sie ihre Wahlheimat ganz neu kennen. Sie lebt in Rhinau im Elsass, aber auch Südbaden und das Kinzigtal haben es ihr angetan.

Tanja Voigt

„Frühmorgens und bei Nebel finde ich die Natur am schönsten. Für mich sind Herbst und Winter die schönsten Jahreszeiten.“ Tanja, 49, Export-Kauffrau

Das Foto hat Tanja morgens am Kanal im baden-württembergischen Weisweil gemacht. Sie wurde in Bielefeld geboren, lebt aber seit 15 Jahren im Elsass. „Fotografieren ist meine Leidenschaft. Ich fotografiere fast täglich.“ Dabei durchstreift sie das deutsch-französische Grenzgebiet auf der Suche nach schönen Motiven. Die tiefstehende Sonne, Bodennebel oder Raureif, das sind für Tanja die perfekten Zutaten für ein gelungenes Foto.

Auf Wandertouren in der Ortenau, dem Kinzigtal, Elsass und in ganz Frankreich zeigt sich ihr die Natur in voller Schönheit. Und je mehr Tanja unterwegs ist, desto mehr lernt sie, ihre Wahlheimat zu lieben. „Die abwechslungsreichen Landschaften, die pittoresken, mittelalterlichen Dörfer, das wunderbare Essen und die netten Menschen haben mich schon immer in ihren Bann gezogen.“