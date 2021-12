Esra findet ein bisschen lästern vollkommen ok. Wichtig ist ihr aber dabei eine klare Grenze: Lästern darf niemandem schaden.

"Über mich wird gefühlt immer gelästert, da meine Freizügigkeit provoziert. Mir ist so was egal, denn ich weiß, wo ich stehe und wo ich sein möchte."

"Mit den richtigen Leuten macht lästern Spaß”

Esra ist 26 und findet lästern okay. Sie arbeitet als Fotografin und in der Gastronomie. Bei ihrer Arbeit wird sie oft zum Gesprächsthema für andere – weil sie sich freizügig anziehe. Doch da stehe sie drüber. Esra findet ein bisschen Lästern auch vollkommen ok. „Ich lästere auch ab und zu. Nenne es dann aber eher Gossip.” Für sie komme es auf den Kontext und die Absicht an. Mit den richtigen Leuten mache ihr lästern Spaß und helfe beim Dampf ablassen.

Lästern hat eine klare Grenze

Trotzdem ist ihr wichtig, dass das Lästern niemanden schadet oder verletzt: „Jeder Mensch hat seine eigenen Erfahrungen und Erlebnisse, die man von außen schwer einschätzen kann. In meinem Umfeld sind schon Freundschaften kaputtgegangen, weil Geheimnisse oder einfach das ‚Dampf-Ablassen’ falsch weitererzählt wurden.”

Für Esra gibt es deswegen eine klare Grenze: Lästern sollte nie herablassend werden. Auch intime Details sind beim Lästern für sie tabu. Klares No Go beim Lästern: „Wenn man noch Lügen hinzufügt.”

Die juicy Diskussion zum Thema Gossip gibt's in voller Länge bei Five Souls.