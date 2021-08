Melanie aus Walzbachtal-Wössingen:

„Ich habe Endometriose und musste erst bei fünf Frauenärzten vorsprechen bis mich die sechste Ärztin ernst nahm. Alle sagen einem immer, dass es normal ist dass man bei der Regel Schmerzen hat und man sich nicht so anstellen soll. Acht Schmerztabletten am Tag, meinte ein Frauenarzt, wären schon mal ok. Ich war auch so erleichtert nach Diagnose. Nein, ich habe mir das nicht eingebildet. Ich bin nicht verrückt oder empfindlich.“

Foto: privat