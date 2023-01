Nico aus Bad Neuenahr-Ahrweiler ist evangelischer Pfarrer und kein gewöhnlicher: Er spricht offen und ehrlich über Sex und Sexualität. Denn für ihn gehört das zum Glauben dazu, wenn er ganzheitlich sein soll.

Viele Christen würden sagen: Sex vor der Ehe geht gar nicht. Andere Religionen haben es geschafft, Sex-positiver zu sein und ein natürliches Verhältnis zur Sexualität zu finden.

Auf seinem Instagram-Kanal unterhält sich Nico, evangelischer Pfarrer, unter anderem mit Pornodarstellerinnen. Außerdem segnet er polyamore und homosexuelle Liebesbeziehungen: „Ich versuche einen Ort zu schaffen, wo sich alle, so wie sie geboren wurden – mit ihren Gaben, Talenten und mit ihrer Sexualität – sicher fühlen können.“

Von der Jungschar zum Pfarrer

Sein Elternhaus in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat nicht viel mit der Kirche am Hut. Damit Nico aber soziale Kontakte aufbaut, wird er von seinem Vater in die evangelische Jugend und Kirche geschickt. Dabei findet er durch eine Pfarrerin den Zugang zum Beten und der Kirche. Er entscheidet sich für ein Theologie Studium in Mainz und Heidelberg.

Offenheit beim Thema Sex

Nico blickt auf ein bewegtes Sexleben zurück. Mit 13 Jahren hat er sein erstes Mal im Wald. Er betrügt eine Ex-Freundin und das Fremdgehen löst ein schlechtes Gewissen aus. Heute ist Nico zum zweiten Mal verheiratet und lebt seine sexuellen Fantasien aus. Für ihn sind Sex-Toys, wie beispielsweise Handschellen, eine große Bereicherung im Bett. Nico sagt, er steht auf harten Sex.

Sexualität gehört zu uns Menschen dazu. Wenn es auf irgendeine Weise schlecht wäre, hätte uns Gott nicht so viele wunderbare Stellungen ermöglicht.

Bei Ausgesprochen Geil, dem neuen Sex-Talk-Format vom SWR auf YouTube, spricht Pfarrer Nico spricht über Christentum und Sexualität: