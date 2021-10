per Mail teilen

Wenn es im Baumarkt mal wieder klirrt und rumpelt, steht vielleicht Leonie Klein (25) im Gang nebenan und sucht nach Klängen. Die klassische Schlagzeugerin aus Salmtal in der Eifel liebt es, Neues auszuprobieren und in zeitgenössischer Musik umzusetzen. „Das macht’s auch aus beim Schlagzeug, dass man immer experimentell unterwegs ist und seine ganz eigene Klangsprache bekommt, dadurch, dass man Sachen benutzt, die sonst keiner benutzt.“ Dass diese experimentelle Musik für viele Menschen ungewohnt klingt, empfindet Leonie Klein als positiv: „Ich glaube, in jedem Konzert kann man etwas entdecken.“