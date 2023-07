Nadine und Mark sind seit fast zwei Jahren ein glückliches Paar und planen bald in der Vulkaneifel zusammen zu ziehen. Beide lernen sich vor zwei Jahren über eine Dating-App kennen. Dann, am 14. Juli 2021, haben sie ihr erstes Date in Bad Münstereifel. Zu diesem Zeitpunkt ahnen die beiden nicht, dass sich in der Nacht auf den 15. Juli 2021 die Flutkatastrophe an der Ahr ereignen wird.

Beide finden sich sehr sympathisch und wollen sich wiedersehen. Am Abend fährt Nadine zurück ins Ahrtal, wo sie mit ihren beiden Kindern lebt. Im Laufe der Nacht steigt der Pegel der Ahr mehr und mehr an. Das Haus von Nadine wird überflutet. Sie harrt auf dem Dach zusammen mit ihrer Vermieterin aus, – hat Todesangst und macht sich Sorgen um ihre Kinder, die zu dieser Zeit bei ihrem Ex-Mann sind:

„Ich habe gedacht: Im schlimmsten Fall oder im besten Fall siehst du sie jetzt noch irgendwie vorbei schwimmen und das war's. Also dann habe ich nicht nur mein ganzes Hab und Gut verloren, sondern auch meine Familie. Ich war wie betäubt.“

Am nächsten Morgen ist ihre Wohnung völlig zerstört, doch Nadine und ihre Kinder haben überlebt. Als das Mobilfunknetz Stunden später wieder funktioniert, meldet sie sich bei Mark in der Vulkaneifel. Der steigt sofort ins Auto, um Nadine und ihrer Familie beim Aufräumen zu helfen. Inmitten von Schmutz und Chaos verlieben sich die beiden ineinander.

Mark ist immer für Nadine da

Anfangs kommt Nadine bei Freunden in Nordrhein-Westfalen unter, doch die traumatischen Erlebnisse haben sich tief in ihre Psyche eingegraben. Sie und ihre Kinder wollen nicht mehr im Ahrtal leben. Die drei ziehen Anfang 2022 in die Nähe von Mark. Im Laufe der Monate versucht Nadine die traumatischen Erlebnisse zu verarbeiten. Mark ist immer für sie da, hört ihr zu oder nimmt sie einfach in den Arm. Ihre Liebe wird immer tiefgründiger. Die gelernte Hotelfachfrau und der Versicherungsmakler wollen auch beruflich zusammen durchstarten. Zusammen planen sie mehrere Ferienwohnungen in der Vulkaneifel.