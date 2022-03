Umweltverträglich und handgemacht: Knut baut Snowboards

per Mail teilen

Knut aus Konstanz ist leidenschaftlicher Snowboardfahrer und baut in seiner kleinen Werkstatt die Schneebretter jetzt selbst – mit einem besonderen Fokus auf deren Umweltverträglichkeit.

Wenn ich ein fertiges Board sehe, dann geht mir wirklich das Herz auf. Vor allem wenn ich andere am Berg damit sehe, wie sie ihre Freude damit haben.

Vom Ingenieur zum Snowboardbauer

Der studierte Wirtschaftsingenieur und Snowboardfahrer Knut fertigt jetzt von Hand Snowboards. In seinem früheren Job in der Automatisierungstechnik war er nie wirklich glücklich. „Ich habe das Bedürfnis gehabt, etwas zu bewegen, voranzubringen. Und speziell in der Automobilindustrie ist das doch sehr stark eingeschränkt möglich.“

Umweltverträgliche und handgemachte Snowboards

Knut setzt auf die Umweltverträglichkeit seiner handgemachten Snowboards. Statt mit billiger Glasfaser und bunt bedruckter Plastikfolie baut er mit Holz und Flachs. Dass der Sport, mit dem er sein Geld verdient, nicht gerade für Umweltfreundlichkeit steht, ist ihm bewusst. Die Natur in den Wintersportgebieten werde sehr in Mitleidenschaft gezogen, sagt er.

Aber die Menschen, die in der Natur draußen sind und sie schätzen lernen durch so einen Outdoorsport, das sind nachher auch diejenigen, die diese Natur wieder schützen wollen.

Noch produziert Knut Einzelstücke auf Kundenwunsch. Damit sich sein Betrieb hält, muss er auf höhere Stückzahlen kommen. Sein Plan ist in Kleinserien zu produzieren. Außerdem will er Workshops anbieten für andere begeisterte Snowboarder, die ihr Brett selbst bauen wollen.

Seiner Leidenschaft zu folgen, das ist großartig, das macht Spaß. Ich bin immer total happy, wenn ich in der Werkstatt bin.

